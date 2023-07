IAS Tina Dabi : जैसलमेर डीएम मैटरनिटी लीव पर गईं, अब कौन है जैसलमेर का नया डीएम?

Submitted by:

Jaisalmer DM Tina Dabi : जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी सितम्बर में मां बन सकती हैं। इस वजह से टीना डाबी मैटरनिटी लीव पर जा रही है। इस वजह से जैसलमेर डीएम का पद खाली हो गया है। पर गुरुवार देर रात राजस्थान सरकार ने जैसलमेर का नया डीएम नियुक्त किया है। कौन है जैसलमेर का नया डीएम?

Who is New DM Jaisalmer : जैसलमेर के नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। जैसलमेर डीएम टीना डाबी जल्द ही मां बनने वाली हैं। इस वजह से IAS टीना डाबी ने मैटरनिटी लीव के लिए सरकार को आवेदन किया था। और सरकार की मंजूरी के बाद टीना डाबी मैटरनिटी लीव जा रही हैं। जिसके बाद जैसलमेर कलेक्टर का पद रिक्त हो जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर रात 39 IAS के तबादले किए। जिसमें जैसलमेर का नया कलेक्टर नियुक्त किया। जैसलमेर का नया कलेक्टर कौन है? तो सरकार ने सवाल के जवाब में IAS आशीष गुप्ता को जैसलमेर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। आशीष गुप्ता जल्दी ही जैसलमेर डीएम के पद पर जॉइन करेंगे।आशीष गुप्ता साल 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं। यह आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं प्रबंध निदेशक राजकोंप इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर में तैनात हैं। बीती रात जारी तबादला सूची में IAS आशीष गुप्ता का तबादला जैसलेमर के कलेक्टर के पद पर किया गया है।आईएएस टीना डाबी ने पिछले दिनों सरकार से मैटरनिटी लीव मांगी थी। अशोक गहलोत सरकार ने मैटरनिटी लीव को मंजूरी कर दी हैं। IAS टीना डाबी और IAS प्रदीप गावंडे ने अप्रैल 2022 में शादी की थी। यह टीना डाबी की यह दूसरी शादी है।