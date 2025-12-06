जैसलमेर: पोकरण नगर पालिका में अतिक्रमण चिन्हित, स्वेच्छा से हटाने के निर्देश, नहीं तो चलेगा बुलडोजर

गौरतलब है कि कस्बे में फलसूंड तिराहे से जैसलमेर रोड मदरसे तक बड़ी संख्या में दुकानें, होटलें, रेस्टोरेंट और चाय-नाश्ते की दुकानें स्थित हैं। अधिकांश दुकानदारों की ओर से टिनशेड लगाकर और सामान रखकर अतिक्रमण किया गया है। पांच से सात फीट टिनशेड और सामानों के अतिक्रमण के बाद हाथ ठेले खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दुकान पर आने वाले ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाने से सड़क संकरी हो जाती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही आए दिन हादसे हो जाते हैं।