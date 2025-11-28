Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

दिल्ली के लिए रवाना होगी जैसलमेर एक्सप्रेस, रेल मंत्री वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी

जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली (शकूर बस्ती) के बीच प्रतिदिन संचालित होने वाली जैसलमेर एक्सप्रेस को शनिवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 28, 2025

जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली (शकूर बस्ती) के बीच प्रतिदिन संचालित होने वाली जैसलमेर एक्सप्रेस को शनिवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत भी उनके साथ रहेंगे। इसी तरह से क्षेत्रीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी अतिथियों के तौर पर उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम से एक दिन पहले शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर चल रही तैयारियों का उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जायजा लिया। अधिकारियों ने स्टेशन पर करवाए गए विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं और नई रेल सेवा को ध्यान में रखते हुए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

इन कार्यों का भी लिया जायजा

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन के विस्तृत निरीक्षण के दौरान लिफ्ट, एसकेलेटर, एयर कॉनकोर्स, आधुनिक प्रतीक्षालय, पैड वेटिंग रूम तथा यात्री सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। रेलवे प्रशासन के अनुसार इन सुविधाओं के उपयोग में आने के बाद जैसलमेर स्टेशन यात्रियों को और अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। रेलवे के अनुसार इन अपग्रेडेशन कार्यों के बाद जैसलमेर स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख आधुनिक स्टेशनों की श्रेणी में तेजी से शामिल हो रहा है।

यह होगा स्पेशल उद्घाटन

शनिवार को को जैसलमेर-दिल्ली (शकूर बस्ती) के लिए ट्रेन संख्या 04805 जैसलमेर से सुबह 11.20 बजे रवाना होकर अगले दिन तडक़े 4.30 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन रास्ते में आशापुरा गोमट, रामदेवरा, फलोदी, मारवाड़ लोहावट, ओसियां, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम व दिल्ली कैंट में ठहराव करेगी। इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में कुल 16 डिब्बे होंगे। जिनमें 1-1 फस्र्ट व सैकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 6 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी, 1-1 पॉवरकार व गार्ड डिब्बा शामिल होंगे।

1 दिसंबर से प्रतिदिन सुपरफास्ट सेवा

नियमित रेलसेवा गाड़ी संख्या 12249, शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर सुपरफास्ट 1 दिसम्बर शकूर बस्ती से प्रतिदिन 17.10 बजे रवाना होकर अगले दिन 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 12250, जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा 2 दिसम्बर से जैसलमेर से प्रतिदिन 17 बजे रवाना होकर अगले दिन 9.30 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में दिल्ली कैंट, गुडग़ांव, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेडता रोड, जोधपुर, ओसियां, मरवाड लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुर गोमट स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

Published on:

28 Nov 2025 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दिल्ली के लिए रवाना होगी जैसलमेर एक्सप्रेस, रेल मंत्री वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

