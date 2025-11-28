दिल्ली के लिए रवाना होगी जैसलमेर एक्सप्रेस, रेल मंत्री वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी

जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली (शकूर बस्ती) के बीच प्रतिदिन संचालित होने वाली जैसलमेर एक्सप्रेस को शनिवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत भी उनके साथ रहेंगे। इसी तरह से क्षेत्रीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी अतिथियों के तौर पर उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम से एक दिन पहले शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर चल रही तैयारियों का उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जायजा लिया। अधिकारियों ने स्टेशन पर करवाए गए विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं और नई रेल सेवा को ध्यान में रखते हुए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की।