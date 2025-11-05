चिकित्सकों की कमी झेलता जैसलमेर अब खुद बनाएगा नए डॉक्टर

इनमें 5 ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है जबकि अन्य पहले से सरकारी चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं, जो आगामी कुछ दिनों में एनओसी मिलने के बाद ज्वॉइन कर लेंगे। गौरतलब है कि जैसलमेर मेडिकल कॉलेज के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 सीटों को मंजूरी दी है। नए सत्र 2025-26 से कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश हो गए हैं। चयनित 48 विद्यार्थियों ने यहां पहुंच कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली हैंं। शेष 2 विद्यार्थी जयपुर में 6 से 8 नवम्बर तक होने वाली तीसरी काउंसलिंग के बाद आ जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से टोंक और जैसलमेर दोनों नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 100-100 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन एनएमसी ने फिलहाल 50-50 सीटें ही स्वीकृत की हैं।