विख्यात मरु महोत्सव से जैसलमेर को मिली वैश्विक पहचान और पर्यटन-शक्ति

समय के साथ इस उत्सव ने न सिर्फ आकार बढ़ाया है, बल्कि इसकी आत्मा में भी नवाचार और आधुनिकता का समावेश हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2001 में गुजरात के कच्छ-भुज क्षेत्र में आए भयावह भूकम्प के कारण मरु-महोत्सव का आयोजन निरस्त किया गया था। शुुरुआत में मरु महोत्सव चार दिन के लिए आयोजित होता था। कुछ सालों बाद इसकी अवधि को कम कर तीन दिन कर दिया गया। बीते कई दशकों तक यह माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक होता रहा। अब हालिया कुछ वर्षों से जैसलमेर के प्रवेश द्वार कहलाने वाले पोकरण में इसका एकदिनी आयोजन होने से यह चार दिवसीय हो गया है।