गुजराती सैलानियों के चहेते बने जैसलमेर के गाइड्स, दक्ष गाइड्स बने पर्यटकों की पहली पसंद

स्वर्णनगरी इन दिनों गुजराती सैलानियों की पसंदीदा नगरी बनी हुई है। दीपावली के बाद से शहर में गुजराती पर्यटकों की आमद इतनी बढ़ गई है कि हर सडक़, हर गली और हर मार्ग गुजराती बोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय गाइड्स को हुआ है, जिन्होंने गुजराती भाषा में दक्षता हासिल कर पर्यटकों के दिलों में जगह बना ली है। जहां कभी विदेशी भाषाओं के गाइड्स की मांग अधिक रहती थी, वहीं अब गुजराती बोलने वाले गाइड्स भी जैसलमेर पर्यटन के नए सितारे बन गए हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ऐसे गाइड्स की पूछ लगातार बढ़ रही है।