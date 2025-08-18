वीकेंड डेस्टिनेशन बना जैसलमेर, उमड़ रहे सैलानी

साढ़े आठ सौ साल से ज्यादा प्राचीन जैसलमेर वीकेंड टूरिज्म के लिए विगत समय से पसंदीदा स्थान बन चुका है। जैसलमेर में तेजी से विकसित हो रहे टूरिज्म के इस ट्रेंड में शनिवार व रविवार के साथ अन्य सरकारी छुट्टियों के दौरान जैसलमेर भ्रमण का बना कर सैलानियों के समूह यहां पहुंच रहे हैं। गत दिनों जन्माष्टमी के अवसर पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सैकड़ों सैलानी जैसलमेर घूमने पहुंचे क्योंकि उनके वहां इस पर्व पर पांच दिनों का अवकाश होता है। इन छुट्टियों में शैक्षणिक भ्रमण पर विद्यार्थी पहुंचते हैं। वर्तमान में भी जैसलमेर के दर्शनीय स्थलों और सम के रेतीले धोरों पर सैलानियों की भारी भीड देखी जा सकती है। सुबह शहर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की घाटियों के साथ दशहरा चौक, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर आदि पर सैलानियों के जमघट से कई बार आवाजाही बाधित हो जाती है। पार्किंग स्थल पर वाहनों की लम्बी कतारें लग रही हैं तो शाम को सम के धोरों पर बड़ी संख्या में सैलानी कैमल सफारी व रेत से अठखेलियां करते दिखाई देते हैं।