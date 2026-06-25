Jaisalmer: गर्मी की छुट्टियों में यात्री दबाव के चलते रेलवे का निर्णय, जैसलमेर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 27 जून को चलेगी

जैसलमेर. गर्मी की छुट्टियों में रेलगाड़ियों में बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जैसलमेर-हावड़ा (एकतरफा) स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह विशेष ट्रेन 27 जून को संचालित होगी और राजस्थान से पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04803, जैसलमेर-हावड़ा एकतरफा स्पेशल 27 जून को जैसलमेर से सुबह 8.15 बजे रवाना होगी। ट्रेन जोधपुर स्टेशन पर दोपहर 1.50 बजे पहुंचेगी तथा 2.30 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 6.30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन मार्ग में रामदेवरा, फलौदी, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्द्धमान तथा बैंडेल स्टेशनों पर ठहराव करेगी। विशेष ट्रेन में 8 स्लीपर, 6 जनरल श्रेणी तथा 2 गार्ड डिब्बे लगाए जाएंगे।