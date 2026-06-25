Jaisalmer: मोहनगढ़ में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर की टक्कर से दो युवकों की दर्दनाक मौत, दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे में जान गंवाने वाले सागर राम अपने चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो अब पिता के स्नेह से वंचित हो गए हैं। परिवार पहले से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। करीब सात वर्ष पूर्व उनके पिता गावरिया राम की रेल से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। अब परिवार ने एक और जवान बेटे को खो दिया, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं सुरेंद्र सुथार अपने तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी एक छोटी बहन भी है। उनके पिता लालचंद सुथार आरसीपी कॉलोनी रोड पर एग्रीकल्चर वर्क्स का व्यवसाय संचालित करते हैं। लगभग दो वर्ष पहले उनके प्रतिष्ठान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण भारी नुकसान हुआ था और अधिकांश सामान जलकर राख हो गया था। ऐसे में परिवार पहले से आर्थिक और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहा था। सुरेंद्र की असमय मृत्यु ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। हादसे में दो युवकों की मौत की खबर फैलते ही मोहनगढ़ सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल और मृतकों के घरों पर लोगों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थीं और लोग पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते नजर आए। मोहनगढ़ क्षेत्र में एक ओर दो मासूम बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, तो दूसरी ओर एक परिवार का सबसे बड़ा सहारा हमेशा के लिए छिन गया।