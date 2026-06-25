Jaisalmer: पोकरण में फिर बेनकाब हुआ नकली घी का कारोबार, छापे में 900 किलो पाम ऑयल और 453 किलो घी बरामद

पाम ऑयल से तैयार घी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। इस घी के सेवन से धमनियां ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक व स्ट्रॉक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इसमें मिलने वाले रंग व एसेंस लिवर और किडनी पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इनके फेल हो जाने की आशंका रहती है। लगातार ऐसे केमिकल युक्त नकली घी के सेवन से कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। बच्चे यदि इस नकली घी का लगातार सेवन करते हैं तो उनका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।

-डॉ. अजय पाल सिंह भाटी, फिजिशियन