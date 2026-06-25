Rajasthan Monsoon: मानसून का संदेश लेकर थार में उतरे मध्य एशिया के परिंदे, इनका आगमन माना जाता है बारिश की दस्तक

When will monsoon arrive in Rajasthan: राजस्थान में जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र और थार मरुस्थल में मानसून की आहट के साथ ही एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बेहद आकर्षक और रंग-बिरंगे प्रवासी पक्षी 'ब्लू-चीक्ड बी-ईटर' (जिसे हिंदी में नीला पतरिंगा कहा जाता है) थार के रेगिस्तान में पहुंच चुके हैं। इन मेहमान पक्षियों के आने से पूरा मरुस्थल चहक उठा है और चारों तरफ रौनक छा गई है।