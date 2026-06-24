Jaisalmer: लाइट का ‘झटका’ लगते ही जलापूर्ति को मारता है ‘लकवा’…वैकल्पिक उपायों की कवायद

लोगों को सैकड़ों रुपए खर्च कर ट्रेक्टर से पानी मंगवाना पड़ा। दूसरी तरफ जैसलमेर के गजरूपसागर फिल्टर प्लांट से मोहनगढ़ हेडवर्क्स तक नई पाइप लाइन बिछाने और जल संग्रहण के बड़े पैमाने पर बंदोबस्त के लिए करीब 196 करोड़ रुपए की योजना को अमलीजामा में लगने वाले कम से कम दो साल की अवधि को देखते हुए वैकल्पिक उपायों की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान गया है। जानकारी के अनुसार देवा-पोहड़ा पेयजल योजना लाइन के पिलर्स पर वर्षों से बेकार पड़े पाइपों को निकाल कर उन्हें डाबला और राजवाई गांवों में स्थित जलदाय विभाग के ट्यूबवैलों से जोड़ कर बबर मगरा और इंदिरा कॉलोनी स्थित टंकियों तक पानी पहुंचाए जाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना का मसौदा बना कर विभागीय उच्चाधिकारियों के सामने पेश किया गया है। यह योजना करीब दो करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित होनी है। जब मोहनगढ़ हेडवक्र्स पर विद्युत व्यवस्था बंद हुई थी, उसके कारण शहर व आसपास के गांवों की सप्लाई 3-4 दिनों के अंतराल में चली गई थी। आने वाले समय में जैसलमेर में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो जाएगी। हजारों पर्यटकों की आवक होने से होटलों और रेस्टोरेंट्स से लेकर गेस्ट हाउस आदि में पानी की मांग बढ़ जाती है।