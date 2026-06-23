Jaisamler: होटलों की बाढ़ में बदलता जैसलमेर, हर मोहल्ला बनता पर्यटन ठिकाना

जैसलमेर. स्वर्णनगरी में पर्यटन उद्योग के लगातार विस्तार के साथ होटल व्यवसाय का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो, जहां होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे या पर्यटन से जुड़ा आवासीय प्रतिष्ठान विकसित नहीं हो रहा हो। कभी मुख्य पर्यटन क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों तक सीमित रहने वाला यह कारोबार अब आवासीय कॉलोनियों, नई बस्तियों और यहां तक कि संकरी गलियों तक पहुंच चुका है। पर्यटन में बढ़ती संभावनाओं और निवेश पर बेहतर प्रतिफल की उम्मीद ने बड़ी संख्या में लोगों को होटल व्यवसाय की ओर आकर्षित किया है। जैसलमेर में हर वर्ष देश-विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। विशेष रूप से अगस्त से मार्च तक चलने वाले पर्यटन सीजन में आवासीय सुविधाओं की मांग बढ़ जाती है। इसी मांग को देखते हुए स्थानीय निवेशकों के साथ बाहरी उद्यमी भी होटल निर्माण में रुचि दिखा रहे हैं। शहर के बाहरी क्षेत्रों, बाइपास मार्गों, सम रोड, अमर सागर, किशनघाट, मूलसागर सहित नई विकसित कॉलोनियों में लगातार नए होटल आकार ले रहे हैं। कई मकानों को भी पर्यटन आवास में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके साथ ही सितारा होटल्स से लेकर मध्यम श्रेणी के होटल्स में इन दिनों कमरों की तादाद में बढ़ोतरी की जा रही है।