Jaisalmer: मोबाइल स्क्रीन में सिमट रहा गांव, खो रही पहचान और परंपराएं

रेगिस्तानी गांवों में कभी खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम के पेड़ सामाजिक जीवन का केंद्र होते थे। ग्रामीण इनकी छांव में बैठकर निर्णय लेते और मेलजोल बढ़ाते थे। अब कई गांवों में पेड़ों की संख्या घटी है जबकि पक्के निर्माण बढ़े हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हरित आवरण घटने से स्थानीय तापमान और गर्मी के प्रभाव में वृद्धि महसूस की जा रही है। इससे पारंपरिक जीवनशैली पर भी असर पड़ा है।