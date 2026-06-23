Jaisalmer: सुरक्षित तो जैसलमेर जिले की लाइब्रेरियां भी नहीं, सुरक्षा पर सवाल

जैसलमेर/पोकरण. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लाइब्रेरी में हुए भीषण आग के हादसे के बाद सरहदी जैसलमेर जिले में भी पढऩे के नए ठिकानों के तौर पर विकसित हुए रीडिंग रूम्स और लाइब्रेरियों में सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जैसलमेर मुख्यालय पर अलग-अलग स्थानों पर करीब दो दर्जन से अधिक लाइब्रेरियों का संचालन किया जा रहा है। जहां स्कूली विद्यार्थियों से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवा सुबह से देर रात तक अलग-अलग स्लॉट में अध्ययन करने पहुंचते हैं। वे वहां एकांत और सुविधाजनक व्यवस्थाओं के चलते प्रतिमाह 600 से लेकर 1000 रुपए प्रतिमाह का शुल्क देते हैं। ये लाइब्रेरियां शहर के आवासीय कॉलोनियों से लेकर भीतरी भागों में संचालित हो रही हैं। अधिकांशत: आवासीय परिसरों में ही इसका संचालन होता है। औसतन 40 से 50 या कहीं-कहीं 80 से 100 युवा सुबह 6 से लेकर देर रात तक के समय में वहां अध्ययन करते हैं।