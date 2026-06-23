Jaisalmer crime News: मर्डर मिस्ट्री का खुला राज… ट्रैक्टर लूट की साजिश में की थी चालक की हत्या.. निर्जन क्षेत्र में मिला था शव

जैसलमेर. सरहदी जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र के बोहा गांव की सरहद में मिले ट्रैक्टर चालक के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात का खुलासे में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और फील्ड इंटेलिजेंस की सहायता ली। मामले के अनुसार गत 20 जून को बोहा क्षेत्र में एक व्यक्ति का रक्तरंजित शव मिलने की सूचना मिली। घटनास्थल के आसपास ट्रैक्टर के टायरों के निशान पाए जाने से हत्या और वाहन लूट की आशंका गहराई। शव को जैसलमेर लाकर पहचान करवाई गई, जहां मृतक की पहचान नोखा क्षेत्र के काकड़ा निवासी अमरचंद सोनी के रूप में हुई। मृतक के पुत्र राकेश सोनी ने हत्या कर ट्रैक्टर लूटकर ले जाने का मामला दर्ज कराया।