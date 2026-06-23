Jaisalmer: छह माह पहले मृत्यु… फिर भी खाते से दो बार निकली रकम, मामला उजागर होने पर जांच शुरू

जैसलमेर. जिला मुख्यालय स्थित जैसलमेर केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंक से 6 महीने पहले मृत हो चुके एक किसान के खाते से दो बार में 15 हजार रुपए निकालने का मामला सामने आया है। यह मामला बैंक के प्रशासक और जिला कलक्टर तक पहुंचा, उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक प्रशासन को जांच के लिए निर्देश जारी किए। इस घटना से जेसीसीबी को ऑपरेटिव बैंक में मृतक व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने के मामले पर अब बैंक की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार किसान जुम्मा खां की मृत्यु करीब 6 महीने पहले इस वर्ष 5 जनवरी को हुई थी। इस बीच को-ऑपरेटिव बैंक में मृतक के खाते से दो बार में 15 हजार रुपए की राशि निकाली गई। इनमें 2 अप्रेल को 5000 और 6 मई को 10 हजार रुपए निकाले गए हैं। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया कि खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद विड्रॉल से उसके खाते से कैसे भुगतान किया गया और किसने यह राशि निकाली?