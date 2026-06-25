जैसलमेर के मोहनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत

हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को निजी वाहन की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।