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जैसलमेर के मोहनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत

Jaisalmer Road Accident: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में रामपुरा रोड स्थित बालिका स्कूल के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सागर (28) और सुरेंद्र (20) के रूप में हुई।
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जैसलमेर

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Arvind Rao

Jun 25, 2026

Jaisalmer Mohangarh Road Accident

Jaisalmer Mohangarh Road Accident (Patrika Photo)

Jaisalmer Mohangarh Road Accident: मोहनगढ़ (जैसलमेर): रामपुरा रोड स्थित बालिका स्कूल के पास बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार सागर (28 वर्ष) और सुरेंद्र (20 वर्ष) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को निजी वाहन की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

खबर अपडेट जारी है…

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Published on:

25 Jun 2026 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर के मोहनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत

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