Jaislamer: सीमा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर जताया विरोध, निकाला सर्व शांति एवं सद्भाव मार्च

सांसद उम्मेदाराम ने कहा कि देश की सुरक्षा और भारत का संविधान हम सभी के लिए सर्वोपरि हैं। साथ ही हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सौहार्द और सभी धर्मों के आस्था स्थलों के प्रति सम्मान भी हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सीमांत क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के आस्था स्थलों मस्जिदों एवं मजारों को लेकर हुई प्रशासनिक कार्रवाइयों से अनेक नागरिकों में चिंता और असंतोष का माहौल बना है। ये स्थल केवल एक समुदाय की आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि थार क्षेत्र की गंगा-जमुनी संस्कृति, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के प्रतीक भी रहे हैं, जिनका सम्मान सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने किया है। बेनीवाल ने कहा कि सर्व समाज ने शांति, सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों के समर्थन में एकजुट होकर यह संदेश दिया कि सीमांत क्षेत्र के लोग राष्ट्र की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द दोनों के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, विभाजनकारी राजनीति या सामाजिक सौहार्द को कमजोर करने वाली साजिशों के शिकार नहीं होंगे और मिलकर ऐसे मंसूबों को नाकाम करेंगे।