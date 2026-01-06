जैसाण फॉग मोड में, कोहरे ने थामी जन जीवन की रफ्तार,  हेडलाइट्स के सहारे चली ड्राइविंग

कुछ स्थानों पर चालक साइड में वाहन रोककर कोहरा छंटने का इंतजार करते नजर आए। यातायात पुलिस ने भी सतर्कता बरतने की अपील की और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी। दिन चढ़ने के साथ कोहरे में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन ठंड का असर बना रहा। शीतल हवाओं और नमी के कारण तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 21.5 और न्यूनतम 8.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए और अलाव का सहारा लेते दिखे। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतते हुए घरों में ही रहने की सलाह दी गई। शाम ढलते ही ठंड और बढ़ गई। रात होते-होते बाजारों में सन्नाटा पसर गया। आम दिनों में जहां देर रात तक रौनक रहती है, वहां जल्दी ही दुकानें बंद होने लगीं। कोहरे और ठंड के कारण लोगों ने अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज किया। सड़कें खाली नजर आईं और आवाजाही सीमित हो गई।