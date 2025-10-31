जैसलमेर में फिर अग्निकांड: रिसोर्ट में लगी भीषण आग, मौजूद थे कई पर्यटक, आधा दर्जन टेंट जलकर राख

रिसोर्ट में लगी भीषण आग (फोटो- पत्रिका)
Jaisalmer Fire News: जैसलमेर: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स क्षेत्र में गुरुवार रात करीब नौ बजे एक रिसोर्ट में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के बीच आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आधा दर्जन टेंट पूरी तरह जलकर राख हो गए।
बता दें कि आग लगने के समय रिसोर्ट में कई देशी-विदेशी पर्यटक ठहरे हुए थे, लेकिन स्टॉफ की सतर्कता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
घटना की जानकारी मिलते ही सम थानाधिकारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों और रिसोर्ट कर्मियों की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान टेंटों में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री पूरी तरह जल गई।
रात के समय रेगिस्तान में चल रही तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया है। फिलहाल, नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
बताते चलें कि स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों, रेत और उपलब्ध साधनों की मदद से कड़ी मशक्कत से आग पर नियंत्रण पाया। आग बुझाने के दौरान टैंटों में रखा फर्नीचर और अन्य सामग्री पूरी तरह जल गई। दमकल आने तक आग बुझा ली गई थी। मौजूदा समय में यहां लगभग 150 रिसोर्ट और कैंप संचालित हो रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, आग लगने के दौरान रिसोर्ट परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। सभी पर्यटक खुले प्रांगण में लोक संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे थे। हादसे में पांच टैंट पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि दो-तीन टैंटों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि कार्यक्रम के दौरान पर्यटक टेंट से बाहर थे। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
