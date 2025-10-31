जैसलमेर में फिर अग्निकांड: रिसोर्ट में लगी भीषण आग, मौजूद थे कई पर्यटक, आधा दर्जन टेंट जलकर राख

पुलिस के अनुसार, आग लगने के दौरान रिसोर्ट परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। सभी पर्यटक खुले प्रांगण में लोक संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे थे। हादसे में पांच टैंट पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि दो-तीन टैंटों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि कार्यक्रम के दौरान पर्यटक टेंट से बाहर थे। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।