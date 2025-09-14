जैसलमेर: एमडी का नशा कर रहा युवाओं की पढ़ाई और भविष्य को चौपट

नशे के इस बढ़ते दुष्प्रभाव से परिवारों में चिंता का माहौल है। अभिभावक मानते हैं कि जिन बच्चों के सहारे उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा देखा था, वही बच्चे गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, क्योंकि नशे के लिए पैसे जुटाने के प्रयास में कई बार युवा चोरी-चकारी और गलत गतिविधियों की ओर बढ़ जाते हैं। इससे परिवार की सामाजिक छवि भी धूमिल हो रही है। नशे के कारण न केवल परिवार, बल्कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। बेरोजगारी और भटकाव की स्थिति बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि एमडी का नशा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और मानसिक रोगों को जन्म देता है। इससे युवा चिड़चिड़े, असामाजिक और हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। नशे की लत में डूबे कई युवाओं ने अपना करियर और रोजगार के अवसर खो दिए हैं।