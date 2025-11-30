जैसलमेर: न्यूनतम तापमान लुढका, 11.6 डिग्री के स्तर पर आया रात का पारा

रात में सर्दी बढऩे से ओढऩे के लिए भारी कम्बल और रजाइयों की जरूरत महसूस होने लगी हैं। रविवार को दिन में धूप खिलने के बावजूद मौसम खुशगवार महसूस किया गया। सूरज अस्त होने के साथ तापमान में गिरावट का दौर चल रहा है। शाम से रात के समय अधिकांश लोग अपनी पसंद के अनुरूप गर्म कपड़े का उपयोग करने लगे हैं। पर्यटकों को हल्की सर्दी का यह मौसम खास तौर पर रास आ रहा है।