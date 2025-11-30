Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर: न्यूनतम तापमान लुढका, 11.6 डिग्री के स्तर पर आया रात का पारा

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में रात का पारा निरंतर कम हो रहा है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 30, 2025

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में रात का पारा निरंतर कम हो रहा है। ऐसे में सर्दी के तेवरों में तीखापन महसूस किया जा रहा है। बीती रात को न्यूनतम पारा 12 डिग्री से नीचे लुढक़ गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 26.9 और शनिवार व रविवार की दरम्यानी रात का न्यूनतम पारा 11.6 डिग्री दर्ज किया गया।

रात में सर्दी बढऩे से ओढऩे के लिए भारी कम्बल और रजाइयों की जरूरत महसूस होने लगी हैं। रविवार को दिन में धूप खिलने के बावजूद मौसम खुशगवार महसूस किया गया। सूरज अस्त होने के साथ तापमान में गिरावट का दौर चल रहा है। शाम से रात के समय अधिकांश लोग अपनी पसंद के अनुरूप गर्म कपड़े का उपयोग करने लगे हैं। पर्यटकों को हल्की सर्दी का यह मौसम खास तौर पर रास आ रहा है।

ऐसे में जैसलमेर आने वाले सैलानियों का सिलसिला भी लगातार तेज बना हुआ है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार दिसम्बर महीने के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के स्तर तक नीचे जा सकता है।

Updated on:

30 Nov 2025 08:50 pm

Published on:

30 Nov 2025 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: न्यूनतम तापमान लुढका, 11.6 डिग्री के स्तर पर आया रात का पारा

