जैसलमेर विधायक ने विधानसभा में कृषि, ओरण और सहकारिता मुद्दों पर की चर्चा

रामगढ़ क्षेत्र में निजी कंपनी को भूमि आवंटन से ग्राम हित प्रभावित हुआ, जिसे स्थानांतरित करने की मांग रखी गई। कृषि विभाग के लिए विधायक ने जीरा मंडी की स्थापना और फसल उत्पादन में चार गुना वृद्धि पर संतोष जताया। उन्होंने जैसलमेर में कृषि महाविद्यालय, रामगढ़ में सहायक निदेशक कार्यालय, डिग्गियों पर लक्ष्य वृद्धि और अनुदान, उर्वरकों की समयबद्ध आपूर्ति, और कृषि मंडी सड़कों के लिए पृथक बजट की मांग की। सहकारिता के मुद्दे में विधायक ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिलाया।