जैसलमेर: रात की सुरक्षा कमजोर, गलियों और मोरियों में डर का साया

एक और चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ निजी डेजर्ट कैंप और आयोजनों में आयोजित तथाकथित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मर्यादा टूटती दिखाई दे रही है। लोकसंस्कृति के नाम पर परोसे जा रहे कार्यक्रमों में बढ़ती अश्लीलता और भोंडे प्रदर्शन न केवल पारंपरिक संस्कृति के विपरीत हैं, बल्कि परिवार और विदेशी पर्यटकों को भी असहज कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रवृत्ति जैसलमेर की सांस्कृतिक गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में सुरक्षा, ठगी और सांस्कृतिक गिरावट से जुड़ी खबरें तेजी से फैलती हैं।