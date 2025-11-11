दिल्ली धमाके के बाद जैसलमेर में हाई अलर्ट, सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सक्रिय

सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर गश्त तेज कर दी गई है और पुलिस-बीएसएफ के बीच समन्वय मजबूत किया गया है। रातभर सर्च अभियान जारी रखने का निर्णय लिया गया है। होटल, लॉज और किराए के मकानों में ठहरने वालों की जांच की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल, दक्षिण डाबला के महानिरीक्षक महेश नेगी ने बताया कि पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में निगरानी मजबूत है। बॉर्डर पर नफरी बढ़ाई गई है, सर्विलांस उपकरण सक्रिय हैं और ग्रामीण इलाकों तक निगरानी बढ़ी है। गौरतलब है कि जैसलमेर की 464 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं।