जैसलमेर: निजी बसों का संचालन अब नए बस स्टैंड से होगा

जैसलमेर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के यातायात दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। समिति ने केंद्रीय बस स्टैंड को जोधपुर-बाड़मेर रोड स्थित रोडवेज आगार डिपो के पास स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। यह कदम शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढा ने बताया कि वर्तमान में निजी बसों का संचालन हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा से हो रहा है, जिससे यातायात बाधित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए बाड़मेर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास नया निजी बस स्टैंड तैयार किया गया है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।.उन्होंने बताया कि सभी निजी और प्राइवेट बस ऑपरेटरों को सूचित किया गया है कि वे 8 नवम्बर से बसों का संचालन नए स्टैंड से सुनिश्चित करें। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वे अब किसी भी गंतव्य जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद या उदयपुर के लिए यात्रा करने के लिए नए निजी बस स्टैंड, बाड़मेर रोड से ही बस सेवा का उपयोग करें।
