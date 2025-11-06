जैसलमेर: निजी बसों का संचालन अब नए बस स्टैंड से होगा

नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढा ने बताया कि वर्तमान में निजी बसों का संचालन हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा से हो रहा है, जिससे यातायात बाधित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए बाड़मेर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास नया निजी बस स्टैंड तैयार किया गया है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।.उन्होंने बताया कि सभी निजी और प्राइवेट बस ऑपरेटरों को सूचित किया गया है कि वे 8 नवम्बर से बसों का संचालन नए स्टैंड से सुनिश्चित करें। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वे अब किसी भी गंतव्य जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद या उदयपुर के लिए यात्रा करने के लिए नए निजी बस स्टैंड, बाड़मेर रोड से ही बस सेवा का उपयोग करें।