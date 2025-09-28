Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

एयरपोर्ट जैसा बन रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन, कार्य अंतिम चरण में

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पर्यटन नगरी जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अब भी अंतिम चरण में है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 28, 2025

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पर्यटन नगरी जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अब भी अंतिम चरण में है। लिफ्ट्स और कुछ अन्य कार्य प्रगति पर हैं। 140 करोड़ की लागत से करवाए जा रहे अधिकांश कार्य पूर्ण हो गए हैं और इन कार्यों ने रेलवे स्टेशन की काया पूरी तरह से पलट दी है। अब यह स्टेशन किसी एयरपोर्ट जैसा नजर आने लगा है। कुछ महीनों पहले स्टेशन का कार्य अगस्त तक पूर्ण होने का अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन अब रेलवे मानता है कि कुछ और अगले चरण के कार्य मिला कर यह स्टेशन इस वर्ष में पूरी तरह से तैयार हो सकेगा और संभवत: प्रधानमंत्री आगामी समय में किसी कार्यक्रम के दौरान इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। जैसलमेर रेलवे स्टेशन को पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे यहां पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिहाज से हर तरह के विकास कार्य करवा रहा है।

आधुनिकता के साथ हेरिटेज का संगम

स्टेशन के बाहरी हिस्सों में जैसलमेर का प्रसिद्ध पीला पत्थर काम में लिया गया है। डिजाइन में भी जैसलमेर की सैकड़ों साल प्राचीन स्थापत्य कला का समावेश किया गया है। इसके विशाल प्रवेश व निकासी द्वारों से लेकर मुख्य इमारतों का बाहरी हिस्सा पूर्णतया हेरिटेज स्वरूप में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स से लेकर विश्राम करने आदि की व्यवस्था आधुनिक दौर जैसी बनाई गई है।

यात्रियों की सुविधा का ध्यान

  • स्टेशन पर 10 लिफ्ट्स और इतने ही एस्केलेटर्स तैयार किए गए हैं। जिनसे यात्री विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं, दिव्यांगों आदि को बहुत बड़ी सुविधा मिल सकेगी।
  • रेलवे स्टेशन पर एक से दूसरे प्लेटफार्म पर आवाजाही के लिए 6 मीटर चौड़ाई के 2 नए फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया है। स्टेशन पर सभी तीन प्लेटफार्म के लगभग 10 हजार वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र को ढंका गया है।
  • स्टेशन का पुनर्विकास आगामी 50 वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है। यहां 35 हजार से भी ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी।
  • रेलवे स्टेशन पर लगभग 8327 वर्ग मीटर क्षेत्र में मुख्य स्टेशन बिल्डिंग (जी 2) का निर्माण किया गया है। जिसे हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश से आकर्षक लुक प्रदान किया गया है। स्टेशन पर विशाल क्षेत्र में सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है।
  • यात्रियों के लिए एयर कॉनकोर्स एरिया का निर्माण किया गया है। जिसमें 480 वर्ग मीटर क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के लिए रखा गया है।नई रेलों पर सबकी नजरएक तरफ विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले रेलवे स्टेशन का कार्य पूर्णता की तरफ है, दूसरी ओर स्थानीय बाशिंदों से लेकर पर्यटन और अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों की उम्मीदें नई टे्रनों से जुड़ी है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि, स्टेशन तो शानदार बन गया है लेकिन लम्बी दूरी की रेलों का संचालन कब से शुरू होगा ? रेलवे के अधिकारियों के पास भी इस सवाल का फिलहाल जवाब नहीं है। उनका कहना है कि जब इतना बड़ी स्टेशन बन रहा है तो निश्चित रूप से नई रेलों से जुड़ाव भी हो जाएगा।इस साल काम पूरा होगाजैसलमेर रेलवे स्टेशन में कुछ जरूरी कार्य अभी प्रगति पर हैं। वे इस साल पूरा हो जाएंगे। यह स्टेशन बड़े स्टेशनों की श्रेणी में आता है। संभवत: आगामी समय में इसका उद्घाटन करवाया जाएगा।
  • कै. शशि किरण, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जोधपुर

Published on:

28 Sept 2025 11:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / एयरपोर्ट जैसा बन रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन, कार्य अंतिम चरण में

जैसलमेर

