एयरपोर्ट जैसा बन रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन, कार्य अंतिम चरण में

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पर्यटन नगरी जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अब भी अंतिम चरण में है। लिफ्ट्स और कुछ अन्य कार्य प्रगति पर हैं। 140 करोड़ की लागत से करवाए जा रहे अधिकांश कार्य पूर्ण हो गए हैं और इन कार्यों ने रेलवे स्टेशन की काया पूरी तरह से पलट दी है। अब यह स्टेशन किसी एयरपोर्ट जैसा नजर आने लगा है। कुछ महीनों पहले स्टेशन का कार्य अगस्त तक पूर्ण होने का अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन अब रेलवे मानता है कि कुछ और अगले चरण के कार्य मिला कर यह स्टेशन इस वर्ष में पूरी तरह से तैयार हो सकेगा और संभवत: प्रधानमंत्री आगामी समय में किसी कार्यक्रम के दौरान इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। जैसलमेर रेलवे स्टेशन को पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे यहां पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिहाज से हर तरह के विकास कार्य करवा रहा है।