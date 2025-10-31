140 करोड़ की लागत से हो रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, महाप्रबंधक ने नवनिर्मित स्टेशन भवन का किया निरीक्षण

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने शुक्रवार को जोधपुर रेल मंडल के जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए गए पुनर्विकसित कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी सहित मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने टिकट बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, टीटीई कक्ष, वातानुकूलित वेटिंग एरिया, पोर्च सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की एवं शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य लगभग 140 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। यह स्टेशन स्थानीय राजस्थानी स्थापत्य कला, संस्कृति एवं आधुनिकता के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित स्टेशन भवन किसी महल या हेरिटेज होटल की भांति आकर्षक प्रतीत होता है। महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि स्टेशन का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है तथा फिनिशिंग वर्क अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि स्टेशन के बाहरी हिस्से में जैसलमेर की पारंपरिक स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा गया है। विशाल प्रवेश द्वार, हेरिटेज डिजाइन वाले मुख्य भवन और आधुनिक सुविधाओं का संगम इस स्टेशन को न केवल आधुनिक बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाता है।