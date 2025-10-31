140 करोड़ की लागत से हो रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, महाप्रबंधक ने नवनिर्मित स्टेशन भवन का किया निरीक्षण

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने शुक्रवार को जोधपुर रेल मंडल के जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए गए पुनर्विकसित कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी सहित मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने टिकट बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, टीटीई कक्ष, वातानुकूलित वेटिंग एरिया, पोर्च सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की एवं शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य लगभग 140 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। यह स्टेशन स्थानीय राजस्थानी स्थापत्य कला, संस्कृति एवं आधुनिकता के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित स्टेशन भवन किसी महल या हेरिटेज होटल की भांति आकर्षक प्रतीत होता है। महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि स्टेशन का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है तथा फिनिशिंग वर्क अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि स्टेशन के बाहरी हिस्से में जैसलमेर की पारंपरिक स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा गया है। विशाल प्रवेश द्वार, हेरिटेज डिजाइन वाले मुख्य भवन और आधुनिक सुविधाओं का संगम इस स्टेशन को न केवल आधुनिक बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाता है।
पुनर्विकसित स्टेशन पर यात्रियों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, वेटिंग रूम, कोच इंडिकेशन बोर्ड, उत्कृष्ट साइनेज, प्लेटफॉर्म शेल्टर जैसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। ये सभी व्यवस्थाएं यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सहजता और सुविधा प्रदान करेंगी। यह पुनर्विकास कार्य आगामी 50 वर्षों की यात्री जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। लगभग 8327 वर्ग मीटर क्षेत्र में मुख्य स्टेशन भवन (जी प्लस 2) का निर्माण किया गया है। स्टेशन परिसर में विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया, अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार, और द्विचक्री, चौपहिया एवं ऑटो पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
महाप्रबंधक अमिताभ ने जैसलमेर स्थित नवनिर्मित अधिकारी विश्राम गृह और सोनार रेलवे कॉलोनी में कॅरियर परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अभिरुचि केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही, कर्मचारी सेवा स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर स्काउट एंड गाइड की ओर से सोनार किले की पृष्ठभूमि में नुक्कड़ नाटक के साथ सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। महाप्रबंधक ने रेल सोनार कॉलोनी के विकास कार्यों की सराहना की और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 50 हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही, सुपरवाइजर को 5 हजार एवं स्काउट एंड गाइड कैडेट्स को नुक्कड़ नाटक के लिए 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। महाप्रबंधक एवं डीआरएम ने अभिरुचि केंद्र में कॉलोनीवासियों एवं बच्चों के साथ सहभागिता करते हुए उन्हें मनोरंजक गतिविधियों में शामिल किया।
इस निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक के साथ मुख्यालय सीएओ/सी कंस्ट्रक्शन राजीव श्रीवास्तव, इंजीनियर (समन्वय) मनोहर सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक लोकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (यांत्रिक-पॉवर) जोगेंद्र मीणा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (यांत्रिक) अमित स्वामी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश शर्मा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी सहित मंडल के अन्य अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
