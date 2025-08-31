रामदेवरा में डिप्टी सीएम दीया कुमारी का बड़ा एलान, हजारों महिला-पुरुष को मिलेगा ये बड़ा फायदा, जानिए क्या?



प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शनिवार को रामदेवरा स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनकी दिव्य कृपा के लिए प्रार्थना की। इस दौरान गादीपति राव भोम सिंह तंवर, सरपंच समंदर सिंह तंवर, युवा भाजपा नेता प्रेम ओड, भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह तंवर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ का निरीक्षण भी किया।