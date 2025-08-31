Patrika LogoSwitch to English

रामदेवरा में डिप्टी सीएम दीया कुमारी का बड़ा एलान, हजारों महिला-पुरुष को मिलेगा ये बड़ा फायदा, जानिए क्या?

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रामदेवरा में नेत्र महाकुंभ का निरीक्षण किया और क्षेत्र के लोगों में आंखों की बीमारियों को देखते हुए सीमा क्षेत्र में नेत्र अस्पताल खोलने की घोषणा की। वहीं, नेत्र कुंभ शिविर में उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और आयोजक संस्था सक्षम के प्रयासों की सराहना की।

जैसलमेर

Aug 31, 2025

डिप्टी सीएम दीया कुमारी समेत अन्य लोग (फोटो- पत्रिका)

रामदेवरा (जैसलमेर): वरिष्ठ चिकित्सकों और तकनीशियनों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी को जानकारी दी गई कि क्षेत्र के लोगों की आंखों में विभिन्न तरह की बीमारियों का कारण विकट जलवायु और विकट भौगोलिक स्थिति है। ऐसे में अधिकांश लोगों में नेत्र रोग पाए जाते हैं। इसको देखते हुए उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने क्षेत्र के लिए नेत्र अस्पताल खोलने की घोषणा की।


उन्होंने कहा कि वे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करके इस मामले में हस्तक्षेप करने और पूरे अध्ययन के पश्चात सीमा क्षेत्र के लिए अस्पताल के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगी। नेत्र कुंभ शिविर में उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और आयोजक संस्था सक्षम के प्रयासों की सराहना की। सभागार में उपस्थित जातरूओं और क्षेत्र के लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने नेत्रकुंभ के लिए 20 लाख की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री ने दी कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि


मोहनगढ़ कस्बे में इन दिनों अतिविशिष्ट मेहमानों की आवाजाही बनी हुई है। शनिवार की दोपहर दो बजे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोहनगढ पहुंचे थे। वहीं, अपराह्न चार बजे के बाद राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मोहनगढ़ पहुंचीं। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए मोहनगढ़ पहुंची।


बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के आवास पहुंचीं। जहां पर कर्नल चौधरी की तस्वीर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कर्नल चौधरी के पुत्र डॉ. रमन चौधरी और अन्य परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। कर्नल चौधरी की पत्नी विमला चौधरी से भेंट कर सांत्वना दी।


नेत्र महाकुंभ का किया निरीक्षण


प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शनिवार को रामदेवरा स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनकी दिव्य कृपा के लिए प्रार्थना की। इस दौरान गादीपति राव भोम सिंह तंवर, सरपंच समंदर सिंह तंवर, युवा भाजपा नेता प्रेम ओड, भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह तंवर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ का निरीक्षण भी किया।


अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले


उन्होंने कहा कि आयोजन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नेत्र महाकुंभ में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग अपनी आंखों की जांच करवाने पहुंचे हैं।


दीया कुमारी ने नेत्रकुंभ के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह नेक पहल राज्य सरकार की ओर से समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ऐसे आयोजनों का समर्थन करेगी, जो जनसेवा के कार्य में सहायक हों। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

Published on:

31 Aug 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा में डिप्टी सीएम दीया कुमारी का बड़ा एलान, हजारों महिला-पुरुष को मिलेगा ये बड़ा फायदा, जानिए क्या?

