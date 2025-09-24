जैसलमेर में रिकवरी एजेंट ने फांसी लगाकर दी जान, पास में मिले बीयर की बोतल ने बढ़ाई गुत्थी, नागौर जिले का था निवासी



घटना का पता तब चला, जब एक परिचित युवक बाइक लेने विकास के कमरे पर पहुंचा। उसने दरवाजा थोड़ा खुला पाया और भीतर झांककर देखा तो विकास मृत अवस्था में मिला। इसके बाद उसने तुरंत साथियों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। पुलिस ने शव को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।