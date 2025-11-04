जैसलमेर. 18 हजार वाहनों की जिम्मेदारी… केवल एक उप निरीक्षक के भरोसे

जिले में पंजीकृत वाहनों की संख्या 18ए646 तक पहुंच चुकी है। इनमें 85 बसें. ऑल इंडियाए ऑल राजस्थान व संभागीयए125 स्टेज कैरिज रूट व ग्रामीणए एजुकेशनल परमिट 94ए भार वाहन 10ए801ए मोटर व मैक्सी कैब 3940ए तिपहिया वाहन 2416 और कंस्ट्रक्शन व्हीकल 1185 शामिल है। हकीकत है कि सरहदी जिले में ऊर्जा परियोजनाओंए व्यापार और पर्यटन के कारण वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही हैए लेकिन नियंत्रण और जांच की गति लगभग ठहर चुकी है। इस तरह नियुक्त एक अधिकारी को औसतन 18 हजार वाहनों की निगरानी करनी पड़ रही है कृ जो किसी भी जिले के लिए असंभव अनुपात है।