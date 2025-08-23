जैसलमेर : नालियों के ओवरफ्लो से सड़क जलमग्न… चलना हुआ दुश्वार

जैसलमेर शहर के नायक मोहल्ले से गांधी चौक तक जाने वाला मार्ग इन दिनों गंदे पानी और कचरे के ढेर से बदहाल हो चुका है। नालियों के ओवरफ्लो से सडक़ें दलदल जैसी हो गई हैं, जिससे पैदल चलना और वाहन निकालना दोनों ही मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि बारिश नहीं होने के बावजूद यह हालात बने हुए हैं, तो बरसात और पर्यटन सीजन में समस्या और गंभीर हो सकती है। गांधी चौक, बैंक, शिव मार्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ाव होने के कारण इस मार्ग से हर समय पैदल और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। सफाई व्यवस्था की लापरवाही ने यहां रहने वाले लोगों को बीमारियों के खतरे में डाल दिया है।