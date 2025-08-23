Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर : नालियों के ओवरफ्लो से सड़क जलमग्न… चलना हुआ दुश्वार

जैसलमेर शहर के नायक मोहल्ले से गांधी चौक तक जाने वाला मार्ग इन दिनों गंदे पानी और कचरे के ढेर से बदहाल हो चुका है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 23, 2025

जैसलमेर शहर के नायक मोहल्ले से गांधी चौक तक जाने वाला मार्ग इन दिनों गंदे पानी और कचरे के ढेर से बदहाल हो चुका है। नालियों के ओवरफ्लो से सडक़ें दलदल जैसी हो गई हैं, जिससे पैदल चलना और वाहन निकालना दोनों ही मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि बारिश नहीं होने के बावजूद यह हालात बने हुए हैं, तो बरसात और पर्यटन सीजन में समस्या और गंभीर हो सकती है। गांधी चौक, बैंक, शिव मार्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ाव होने के कारण इस मार्ग से हर समय पैदल और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। सफाई व्यवस्था की लापरवाही ने यहां रहने वाले लोगों को बीमारियों के खतरे में डाल दिया है।

गंदे पानी से आवागमन ठप

नायक मोहल्ले का मुख्य मार्ग गांधी चौक से जुड़ता है, जहां दिन भर भीड़ रहती है। यही कारण है कि यह सडक़ हर समय लोगों और छोटे-बड़े वाहनों से भरी रहती है। आए दिन नालियों के ओवरफ्लो ने रास्ते को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं और सडक़ों पर गंदा पानी बह रहा है। दोपहिया वाहन चालक जहां गिरने के डर से परेशान हैं, वहीं पैदल चलने वाले लोग मजबूरी में अपने कपड़े गंदे कर रहे हैं।

दुर्गन्ध और मच्छरों ने बढ़ाई परेशानी

गंदे पानी के साथ-साथ नालियों में जमा कचरे से बदबू पूरे क्षेत्र में फैल रही है। इससे आस-पास रह रहे परिवारों को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। मक्खी-मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि हर समय बीमारी का डर बना रहता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के हालात डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन नगरपरिषद की ओर से सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है।

नहीं हो रही सुनवाई

गांधी चौक आने वाले ग्राहक गंदे पानी और बदबू के कारण दुकान तक आने से बचते हैं। इससे कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। नालियों की सफाई की मांग हम कई बार कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती।

-लक्ष्मण परिहार, शहरवासी

बंद रखने पड़ते है खिडक़ी दरवाजे

घर के सामने हमेशा गंदा पानी बहता रहता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और रोज मक्खी-मच्छरों से जूझना पड़ता है। इतनी दुर्गंध है कि खिडक़ी-दरवाजे तक बंद रखने पड़ते हैं।

-सविता, गृहिणी

बढ़ रही फिसलन

पानी बहने से सडक़ पर फिसलन हो जाती है। कई लोग बाइक से गिर चुके हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नालियों की सफाई करवानी चाहिए।

-रामस्वरूप, वाहन चालक

सांस लेना भी मुश्किल

रोजाना इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। बदबू इतनी ज्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बारिश आई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। सफाई व्यवस्था में सुधार जरूरी ह

-रीना, कॉलेज छात्रा

… तो बढ़ेगी पर्यटन सीजन में बढ़ेगी मुश्किल

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में तो हालात बेकाबू हैं ही, लेकिन पर्यटन सीजन में यहां से गुजरने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में यह सडक़ गंदे पानी और कचरे के कारण बड़ी मुसीबत का सबब बनेगी। व्यापारिक गतिविधियों और धार्मिक स्थलों तक जाने के लिए यह मार्ग अहम है, इसलिए तत्काल स्थायी समाधान निकालना जरूरी है।

समाधान की दरकार

नायक मोहल्ले और गांधी चौक के बीच यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। सफाई व्यवस्था अस्थायी रूप से सुधार दी जाती है लेकिन कुछ ही दिनों में हालात फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। नागरिकों ने नगर परिषद से मांग की है कि नालियों की नियमित सफाई, पानी की निकासी की व्यवस्था और कचरे का उठाव सुनिश्चित किया जाए। यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा है।

Updated on:

23 Aug 2025 08:55 pm

Published on:

23 Aug 2025 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर : नालियों के ओवरफ्लो से सड़क जलमग्न… चलना हुआ दुश्वार

