जैसलमेर: जिले में शिक्षा और तकनीकी कार्मिकों का टोटा, व्यवस्था को झटका

कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों की स्थिति और अधिक गंभीर है। जिले में कुल 103 स्वीकृत पदों में से केवल 41 कार्यरत हैं और 62 पद रिक्त हैं। भणियाणा में 20 पदों में से केवल 5 कर्मी कार्यरत हैं और 15 रिक्त हैं। फतेहगढ़ में 10 पदों में केवल 4 कार्यरत हैं और 6 रिक्त हैं।जैसलमेर में 17 स्वीकृत पदों में 8 कर्मी कार्यरत हैं और 9 रिक्त हैं। मोहनगढ़ में 12 पदों में केवल 4 कार्यरत हैं और 8 रिक्त हैं। नाचना में 11 पदों में से केवल 5 कार्यरत हैं और 6 रिक्त हैं। पोकरण में 21 पदों में 12 कार्यरत हैं और 9 रिक्त हैं। सम क्षेत्र में 12 पदों में से केवल 3 कर्मी कार्यरत हैं और 9 रिक्त हैं।यह है हकीकतआंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार कम्प्यूटर अनुदेशक पदों पर रिक्तियों का प्रतिशत लगभग 60 प्रतिशत है, जबकि प्रयोगशाला सहायकों में लगभग 27 प्रतिशत पद खाली हैं। मोहनगढ़ और सम क्षेत्र में सबसे अधिक चुनौती है, क्योंकि वहां कर्मियों की संख्या अत्यंत न्यून है।