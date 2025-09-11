Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर: जिले में शिक्षा और तकनीकी कार्मिकों का टोटा, व्यवस्था को झटका

कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों की स्थिति और अधिक गंभीर है। जिले में कुल 103 स्वीकृत पदों में से केवल 41 कार्यरत हैं और 62 पद रिक्त हैं।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 11, 2025

जैसलमेर. सरकारी विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के पद भरने की है दरकार।

जैसलमेर जिले में शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति जिम्मेदार अधिकारियों और विद्यार्थियों, दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रयोगशाला सहायकों और कम्प्यूटर अनुदेशक पदों में रिक्तियां हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और तकनीकी प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है प्रयोगशाला सहायकों के कुल 45 स्वीकृत पदों में से केवल 33 कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि 12 पद रिक्त हैं। क्षेत्रवार स्थिति पर नजर डालें तो भणियाणा में 3 स्वीकृत पदों में 2 कार्यरत हैं और 1 रिक्त है। फतेहगढ़ में 8 स्वीकृत पदों में केवल 4 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 4 रिक्त हैं। जैसलमेर में 15 पदों में 12 कार्यरत हैं और 3 रिक्त हैं। मोहनगढ़ का आंकड़ा और भी चिंताजनक है, जहां 2 स्वीकृत पदों में कोई कर्मी कार्यरत नहीं है। नाचना में एकमात्र स्वीकृत पद कार्यरत है। पोकरण में 13 स्वीकृत पदों में 11 कर्मी कार्यरत हैं और 2 रिक्त हैं। सम क्षेत्र में सभी 3 स्वीकृत पद कार्यरत हैं।

यहां तो स्थिति निराशाजनक

कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों की स्थिति और अधिक गंभीर है। जिले में कुल 103 स्वीकृत पदों में से केवल 41 कार्यरत हैं और 62 पद रिक्त हैं। भणियाणा में 20 पदों में से केवल 5 कर्मी कार्यरत हैं और 15 रिक्त हैं। फतेहगढ़ में 10 पदों में केवल 4 कार्यरत हैं और 6 रिक्त हैं।जैसलमेर में 17 स्वीकृत पदों में 8 कर्मी कार्यरत हैं और 9 रिक्त हैं। मोहनगढ़ में 12 पदों में केवल 4 कार्यरत हैं और 8 रिक्त हैं। नाचना में 11 पदों में से केवल 5 कार्यरत हैं और 6 रिक्त हैं। पोकरण में 21 पदों में 12 कार्यरत हैं और 9 रिक्त हैं। सम क्षेत्र में 12 पदों में से केवल 3 कर्मी कार्यरत हैं और 9 रिक्त हैं।यह है हकीकतआंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार कम्प्यूटर अनुदेशक पदों पर रिक्तियों का प्रतिशत लगभग 60 प्रतिशत है, जबकि प्रयोगशाला सहायकों में लगभग 27 प्रतिशत पद खाली हैं। मोहनगढ़ और सम क्षेत्र में सबसे अधिक चुनौती है, क्योंकि वहां कर्मियों की संख्या अत्यंत न्यून है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 11:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: जिले में शिक्षा और तकनीकी कार्मिकों का टोटा, व्यवस्था को झटका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.