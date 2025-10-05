जैसलमेर: हवाओं के चलने से मामूली राहत, पारा भी गिरा

स्वर्णनगरी में गर्मी और उमस के पिछले दिनों से जारी सितम के बीच रविवार को हवाओं के तेज गति से चलने के चलते थोड़ी राहत मिल गई। सुबह से आकाश में बादल छाए हुए थे और बाद में भी बादलों की आवाजाही का सिलसिला बना रहा। इसके साथ तेज गति की हवाओं के चलने से मौसम से उमस का असर खत्म हो गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम 25.0 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले शनिवार को क्रमश: 37.2 व 25.4 डिग्री दर्ज हुआ था। शाम को भी शीतल हवाओं के चलते मौसम खुशगवार हो गया। शहर भ्रमण पर आए लोगों ने इसका पूरा लुत्फ उठाया। बाजारों में शाम से रात तक अच्छी रौनक नजर आई। आगामी दिनों में दिन के साथ रात में भी पारा गिरने की संभावना है।