जैसलमेर: अब तक का सबसे महंगा भूखंड, 14.90 करोड़ में बिका

नगरपरिषद ने इसी तरह से ट्रांसपोर्ट चौराहा की तरफ जाने वाले मार्ग में कालेडूंगरराय मंदिर के पास 5 दुकानों के भूखंडों से 3.12 करोड़ रुपए की कमाई की है। इन भूखंडों में 20 गुणा 20 वर्गफीट की 4 और 20 गुणा 10 वर्गफीट की 1 दुकान शामिल है। इस तरह नगरपरिषद जैसलमेर ने एक दिन में जमीनों की नीलामी से करीब 20 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। गौरतलब है कि कुछ समय पहले नगरपरिषद ने लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना में 150 गुणा 150 वर्गफीट का भूखंड लगभग 6 करोड़ और रेलवे स्टेशन के सामने सिनेमा हॉल के लिए आरक्षित जमीन करीब 4.50 करोड़ रुपए में विक्रय किया था। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि नगरपरिषद के कोष में लीज राशि सहित करीब 16.50 करोड़ रुपए की आवक होगी। शहर में विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए राजस्व की प्राप्ति होगी।