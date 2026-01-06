जैसलमेर: अब तक का सबसे महंगा भूखंड, 14.90 करोड़ में बिका

पर्यटननग में जमीनों के भाव किस कदर आसमान छू रहे हैं। गीता आश्रम से सटे पुराने दूरदर्शन केंद्र वाला वाणिज्यिक भूखंड करीब 14.90 करोड़ रुपए में बिका। नगरपरिषद की ओर से लगभग 8725 वर्गफीट आकार वाले उक्त भूखंड नगरपरिषद का अब तक का सबसे महंगा भूखंड साबित हुआ। प्रति फीट का भाव देखा जाए तो यह 17 हजार रुपए से ज्यादा कीमत वाला भूखंड बना। लीज राशि को जोड़ा जाए तो यह करीब 16.50 करोड़ रुपए के राजस्व का जरिया बनेगा। मंगलवार को दिन भर शहर भर में इतने महंगे भूखंड की चर्चा छाई रही।
नगरपरिषद ने इसी तरह से ट्रांसपोर्ट चौराहा की तरफ जाने वाले मार्ग में कालेडूंगरराय मंदिर के पास 5 दुकानों के भूखंडों से 3.12 करोड़ रुपए की कमाई की है। इन भूखंडों में 20 गुणा 20 वर्गफीट की 4 और 20 गुणा 10 वर्गफीट की 1 दुकान शामिल है। इस तरह नगरपरिषद जैसलमेर ने एक दिन में जमीनों की नीलामी से करीब 20 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। गौरतलब है कि कुछ समय पहले नगरपरिषद ने लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना में 150 गुणा 150 वर्गफीट का भूखंड लगभग 6 करोड़ और रेलवे स्टेशन के सामने सिनेमा हॉल के लिए आरक्षित जमीन करीब 4.50 करोड़ रुपए में विक्रय किया था। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि नगरपरिषद के कोष में लीज राशि सहित करीब 16.50 करोड़ रुपए की आवक होगी। शहर में विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए राजस्व की प्राप्ति होगी।
