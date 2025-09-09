जैसलमेर से अहमदाबाद उड़ान फिर हुई नजरअंदाज

स्वर्णनगरी या गोल्डनसिटी के नाम से सैलानियों में मशहूर जैसलमेर को आगामी पर्यटन सीजन में हवाई सेवा से जोडऩे के लिए विमानन कम्पनियों का शेड्यूल तैयार हो गया है। इसके अनुसार पर्यटन सीजन के चरम पर रहने के दौरान 3 एयरलाइन कम्पनियों की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 5 फ्लाइट्स चलाए जाने का प्रस्ताव है, वहीं मुंबई, जयपुर और हैदराबाद से भी जैसलमेर की सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को यहां तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। लेकिन लगातार दूसरे साल गुजरात के अहमदाबाद से जैसलमेर के लिए फ्लाइट नहीं शुरू की जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसायी और गुजरात से आने वाले पर्यटकों में निराशा व्याप्त है। अहमदाबाद जैसे प्रमुख स्थल के साथ पिछले वर्ष भी यही किया गया था। जबकि दिल्ली के लिए 5 फ्लाइट्स का कामयाबी के साथ संचालन किया जाना अपने आप में संदिग्ध है। रोजाना सैकड़ों यात्री केवल दिल्ली से जैसलमेर के लिए आवाजाही के लिए मिलना मुश्किल ही है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुसार अहमदाबाद को विमान सेवा से जोड़ा ही जाना चाहिए था। जिससे गुजराती सैलानियों के साथ स्थानीय बाशिंदों व प्रवासी जैसलमेरी समुदाय को भी बड़ी सुविधा मिल सकती है।