जैसलमेर: इंजन में खराबी के बाद नहरी क्षेत्र में लैंड करवाया गया यूएवी

तब आसपास के किसान व अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। सूचित किए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को हटवाया। करीब एक घंटे बाद सेना और वायुसेना की टीमें भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का यूएवी सर्विलांस, रिकॉर्डिंग या तकनीकी निगरानी मिशन में काम लिया जाता है। यूएवी जमीन पर कई फीट तक फिसला। उसका आगे वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं पंख और पिछला हिस्सा सुरक्षित बताया जाता है।