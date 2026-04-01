जैसलमेर: गोपा चौक से सब्जी मंडी हटी… अब प्राचीर का काम करवाएगा पुरातत्व विभाग

जैसलमेर के ह्रदयस्थल गोपा चौक से सब्जी मंडी को मंगलसिंह पार्क के पिछले हिस्से में स्थानांतरित करने का काम पूरा हो गया है। गत मंगलवार रात को ही नगरपरिषद की जेसीबी के पीले पंजों ने सब्जी मंडी में बनी चौकियों व चारदीवारी के ढांचे को जमींदोज कर दिया। रात में ही वहां से सारा मलबा हटवा दिया गया, अब यह स्थान पूरी तरह से खाली हो गया है। जिससे गोपा चौक का यह हिस्सा एकदम से खाली-खाली नजर आने लगा है। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि आने वाले समय में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) की ओर से हटाई गई सब्जी मंडी से लगती किले की प्राचीन दीवार की मजबूती के लिए काम शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एएसआइ की ओर से दुर्ग की प्राचीर को सुदृढ़ करने के लिए सब्जी मंडी के स्थानांतरण का अनुरोध किया गया था। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह ने बताया कि एएसआइ की ओर से दीवार का काम पूरा करने के बाद खाली करवाए गए स्थान में फर्श निर्माण का कार्य हो सकेगा।