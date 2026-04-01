जैसलमेर स्टेशन पर दो पिट लाइनों का काम शुरू… अब यहीं हो सकेगा ट्रेनों का रख-रखाव

रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिट लाइनों के विस्तार से रैक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। जैसलमेर जैसे शहर के लिए यह किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि बेहतर रेल सुविधा सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग और स्थानीय व्यापार को गति देगी। सामरिक दृष्टि से भी सेना और रसद की आवाजाही को इससे नई रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर, उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से किए जा रहे प्रयासों से जोधपुर मंडल के अंतर्गत जैसलमेर स्टेशन एक प्रमुख स्थल बनने की दिशा में अग्रसर है।