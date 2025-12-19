19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer Weather Update: सूरज ने तरेरी आंखें, पारा 31 डिग्री के पार

 दिसम्बर का एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद मौसम के निराले अंदाज इस बार जैसलमेर में नजर आ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 19, 2025

दिसम्बर का एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद मौसम के निराले अंदाज इस बार जैसलमेर में नजर आ रहे हैं। वर्तमान में कड़ाके की सर्दी की जगह तीखी धूप ने ले ली है। बीते दिनों से चढ़ रहे अधिकतम तापमान ने शुक्रवार को 31 डिग्री की सीमा पार कर दी। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री रिकॉर्ड किया, वहीं बीती रात का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रहा। यह एक दिन पहले क्रमश: 29.8 व 11.6 डिग्री था।

शुक्रवार को सुबह 9 बजे से ही सूर्य की प्रखर किरणें जमीन पर उतर गई और जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप की तल्खी में इजाफा होता चला गया। दोपहर में तो धूप में खड़ा रहना या चलना भी मुश्किल हो गया। बीते कुछ दिनों अधिकतम तापमान में 5-6 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई है। मौसम की इस अजब चाल पर लोग हैरानी भी जता रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer Weather Update: सूरज ने तरेरी आंखें, पारा 31 डिग्री के पार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer Crime News: हत्या के प्रयास मामले में आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

जैसलमेर

आरजेएस 2024: अर्जुन देवड़ा को 44वीं रैंक, कहा- कड़ी मेहनत से पूरा किया सपना

जैसलमेर

देर रात नगरपरिषद की जमीन पर कब्जे का प्रयास, सुबह हुआ विफल

जैसलमेर

Most Viral News 2025: 70 साल का बुजुर्ग, गार्ड, ज्यूस वाला… बिना कपड़े कार में घुमने वाली लड़की ने किसी को नहीं छोड़ा, पोर्न साइट के लिए प्रेमी बनाता था Video...

जैसलमेर

प्रदेश के शिक्षा तंत्र में उपेक्षा का दंश…अनुभव आधारित पदोन्नति से वंचित प्राथमिक शिक्षक

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.