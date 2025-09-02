जैसलमेर के मोहम्मद रज़ा का अंडर-16 भारतीय टीम में चयन

राजस्थान सरकार के युवा मामले और खेल विभाग, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिला प्रशासन व नगर परिषद जैसलमेर के सहयोग से संचालित जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद रज़ा का चयन अंडर-16 एशिया कप के लिए भारतीय यूथ बास्केटबॉल टीम में हुआ है। रज़ा वर्तमान में मंगोलिया में चल रही एशिया कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता 7 सितम्बर तक आयोजित की जा रही है।
जिला खेल अधिकारी एवं अकादमी प्रभारी राकेश बिश्नोई ने बताया कि मोहम्मद रज़ा ने साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप, मालदीव्स में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी जीत के बाद भारतीय टीम ने एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया। इस प्रतियोगिता में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, ईरान, लेबनान, न्यूजीलैंड सहित 16 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।अकादमी के प्रशिक्षक राकेश बिश्नोई ने बताया कि रज़ा पिछले तीन वर्षों से अकादमी में गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चार बार राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया और एक स्वर्ण, दो रजत व एक कांस्य पदक जीते। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी कई स्वर्ण पदक हासिल किए।
रज़ा के चयन पर अकादमी और खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, के के बिश्नोई, विधायक छोटू सिंह भाटी, कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष नीरज के पवन, सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया, द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पूनिया और अकादमी खेल प्रबंधक रणविजय सिंह चंपावत ने रज़ा और प्रशिक्षक राकेश बिश्नोई को बधाई प्रेषित की।