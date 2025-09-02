जैसलमेर के मोहम्मद रज़ा का अंडर-16 भारतीय टीम में चयन

जिला खेल अधिकारी एवं अकादमी प्रभारी राकेश बिश्नोई ने बताया कि मोहम्मद रज़ा ने साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप, मालदीव्स में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी जीत के बाद भारतीय टीम ने एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया। इस प्रतियोगिता में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, ईरान, लेबनान, न्यूजीलैंड सहित 16 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।अकादमी के प्रशिक्षक राकेश बिश्नोई ने बताया कि रज़ा पिछले तीन वर्षों से अकादमी में गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चार बार राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया और एक स्वर्ण, दो रजत व एक कांस्य पदक जीते। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी कई स्वर्ण पदक हासिल किए।