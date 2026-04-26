जैसलमेर बना सन बर्न सिटी, तेज धूप में बदली लाइफस्टाइल

भीषण गर्मी और तेज धूप ने शहर की जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जैसलमेर 'सन बर्न सिटी' के रूप में ट्रेंड करता नजर आ रहा है। सुबह से ही तेज धूप और लू के थपेड़े लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। गतिविधियां अब मुख्य रूप से सुबह और शाम के समय ही सीमित हो गई हैं। तेज धूप से बचाव के लिए अब छाते, गॉगल्स और स्कार्फ आम जरूरत बन गए हैं। बाजारों में इनकी मांग में तेजी आई है। युवाओं के बीच यह केवल सुरक्षा नहीं बल्कि फैशन का हिस्सा भी बन गया है।