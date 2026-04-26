Rajasthan News : सो रहे पति पर पत्नी ने किया सरिए से हमला, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

घटना को लेकर मृतक हनुमानराम के भाई मेघाराम ने रिपोर्ट पेश की कि पड़ोस में उनके चचेरे भाई के यहां शादी का कार्यक्रम था। रात में खाना खाकर हनुमानराम अपने घर चला गया। रविवार को तड़के करीब 5 बजे हनुमानराम का बेटा पड़ोस में शादी वालों के घर बैठी अपनी दादी को बुलाने आया और उसने जानकारी दी कि उसकी मां अमका व पिता हनुमानराम के बीच झगड़ा हुआ और मां ने पिता के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया।