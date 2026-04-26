26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

लूणाखुर्द में पत्नी ने सोते पति की हत्या की, घरेलू विवाद के चलते सरिये से वार

सांकड़ा क्षेत्र के लूणाखुर्द गांव में शनिवार की रात पत्नी ने सो रहे अपने पति की सरिये से वार कर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को दस्तयाब किया और पूछताछ की जा रही है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 26, 2026

सांकड़ा क्षेत्र के लूणाखुर्द गांव में शनिवार की रात पत्नी ने सो रहे अपने पति की सरिये से वार कर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को दस्तयाब किया और पूछताछ की जा रही है। सांकड़ा थानाधिकारी राणसिंह सोढ़ा ने बताया कि रविवार को सुबह सूचना मिली कि लूणाखुर्द गांव निवासी हनुमानाराम (35) पुत्र सालूराम मेघवाल की शनिवार की रात हत्या हो गई है। जिस पर थानाधिकारी सोढ़ा पुलिस बल के साथ लूणाखुर्द पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने इधर-उधर पूछताछ कर घटना की जानकारी ली तो सामने आया कि हनुमानराम और उसकी पत्नी के बीच कुछ समय से घरेलू विवाद के कारण आए दिन झगड़ा हो रहा था। वह कई बार पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। शनिवार की रात पत्नी अमका ने हनुमानराम के सोने के बाद लोहे के सरिये से वार कर उसकी हत्या कर दी।

भाई ने दर्ज करवाया मामला

घटना को लेकर मृतक हनुमानराम के भाई मेघाराम ने रिपोर्ट पेश की कि पड़ौस में उनके चचेरे भाई के यहां शादी का कार्यक्रम था। रात में खाना खाकर हनुमानराम अपने घर चला गया। रविवार को तड़के करीब 5 बजे हनुमानराम का बेटा पड़ौस में शादी वालों के घर बैठी अपनी दादी को बुलाने आया और उसने जानकारी दी कि उसकी मां अमका व पिता हनुमानराम के बीच झगड़ा हुआ और मां ने पिता के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया। तब मृतक की मां दौड़ती हुई घर आई तो यहां हनुमानराम मृत पड़ा था व अमका पास ही बैठी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी पत्नी अमका को दस्तयाब किया।

एसपी ने किया मौका मुआयना, एफएसएल ने जुटाए सबूत

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना किया और घटना की विस्तार से जानकारी ली। इसी प्रकार एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलवाया गया। टीम ने घटनास्थल व आसपास क्षेत्र का मुआयना कर सबूत जुटाए।

पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घरेलू विवाद में पत्नी की ओर से पति की हत्या कर देने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने घटना पर दु:ख जताया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / लूणाखुर्द में पत्नी ने सोते पति की हत्या की, घरेलू विवाद के चलते सरिये से वार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : सो रहे पति पर पत्नी ने किया सरिए से हमला, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

जैसलमेर

100 पुलिसकर्मियों की टीम ने 48 घंटों की अवधि में सुलझाई हत्या की गुत्थी

जैसलमेर

तपिश से राहत के लिए पहाड़ों का रुख, छुट्टियां मनाने 20 करोड़ तक खर्च करेंगे जैसाणवासी

जैसलमेर

डिजिटल दौर में विचार की चोरी रोकने को मजबूत कानूनी कवच जरूरी

जैसलमेर

रामदेवरा हाईवे पर जर्जर नाले, खुले तार हादसे का बढ़ता खतरा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.