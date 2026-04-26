लूणाखुर्द में पत्नी ने सोते पति की हत्या की, घरेलू विवाद के चलते सरिये से वार

सांकड़ा क्षेत्र के लूणाखुर्द गांव में शनिवार की रात पत्नी ने सो रहे अपने पति की सरिये से वार कर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को दस्तयाब किया और पूछताछ की जा रही है। सांकड़ा थानाधिकारी राणसिंह सोढ़ा ने बताया कि रविवार को सुबह सूचना मिली कि लूणाखुर्द गांव निवासी हनुमानाराम (35) पुत्र सालूराम मेघवाल की शनिवार की रात हत्या हो गई है। जिस पर थानाधिकारी सोढ़ा पुलिस बल के साथ लूणाखुर्द पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने इधर-उधर पूछताछ कर घटना की जानकारी ली तो सामने आया कि हनुमानराम और उसकी पत्नी के बीच कुछ समय से घरेलू विवाद के कारण आए दिन झगड़ा हो रहा था। वह कई बार पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। शनिवार की रात पत्नी अमका ने हनुमानराम के सोने के बाद लोहे के सरिये से वार कर उसकी हत्या कर दी।