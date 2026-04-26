पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ में गोडावण संरक्षण को सराहा…जैसलमेर मॉडल बना प्रेरणा

डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में गोडावण संरक्षण के लिए सुदासरी और रामदेवरा में स्थापित ब्रीडिंग सेंटर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों में आधुनिक तकनीकों की मदद से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन तकनीक के उपयोग से गोडावण के प्रजनन में सफलता मिली है, जो संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। वन विभाग के अनुसार गोडावण की प्राकृतिक प्रजनन दर बेहद धीमी होती है, जिससे इनकी संख्या तेजी से बढ़ाना चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने तकनीकी हस्तक्षेप के जरिए प्रजनन प्रक्रिया को गति दी है। हाल ही में फीमेल गोडावण ‘जेरी’ और मेल ‘पर्व’ के जरिए एआइ तकनीक से चूजे का जन्म होना बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस तकनीक से अंडों के सफल निषेचन की संभावना कई गुना बढ़ गई है। वर्ष 2026 में गोडावण की संख्या बढ़कर करीब 200 तक पहुंच चुकी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। यह उपलब्धि संरक्षण कार्यों की प्रभावशीलता को साबित करती है।