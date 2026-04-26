जैसलमेर: दिन-रात वोल्टेज का ड्रामा, विद्युत व्यवधान से आमजन परेशान

गर्म हवाओं और ऊंचे तापमान के बीच बिजली संकट ने परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। शहर के अधिकांश इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या लगातार बनी हुई है। पंखे और कूलर ठीक से नहीं चल पा रहे, जिससे घरों के भीतर उमस और गर्मी असहनीय हो गई है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवारों ने रातें छतों या खुले स्थानों पर बितानी शुरू कर दी हैं। व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। बार-बार ट्रिपिंग के कारण दुकानों और छोटे उद्योगों का कामकाज बाधित हो रहा है। ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली के अस्थिर रहने से ग्राहक भी दुकानों में कम पहुंच रहे हैं।