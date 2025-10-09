करवा चौथ पर्व: जैसलमेर में उमंग का माहौल

पति की लम्बी आयु के लिए सुहागिनों की ओर से किए जाने वाले करवा चौथ पर्व के पूर्व दिवस गुरुवार को जैसलमेर में उमंग और तैयारियों का माहौल नजर आया। बाजारों में करवों, श्रृंगार सामग्री, साड़ी, चुनरी, मेहंदी, चूडिय़ों और पूजन सामग्री की दुकानों व ठेलों पर अच्छी ग्राहकी हुई। सुहागिनें व्रत और पूजा की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं नवविवाहिताओं में इस पर्व को लेकर खास उत्साह दिखाई दे रहा है। पर्व से पहले उन्होंने हाथों पर पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों में मेंहदी लगवाई है। सर्राफा की दुकानों से लेकर ब्यूटी पार्लर तक में महिलाओं की रौनक बनी हुई है। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान रात्रि में पति के साथ चांद का दीदार और व्रत खोलने की रस्म वाले इस पर्व की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
पोकरण कस्बे में करवा चौथ का पर्व शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गौरतलब है कि करवा चौथ के मौके पर दिन भर महिलाएं बिना कुछ खाए व पीए उपवास रखती है और रात में चंद्रोदय के पश्चात् चंद्रमा की चांदनी में दीपक लगाकर छलनी से अपने पति व चंद्रमा के दर्शन कर एवं पूजा करने के बाद उनके हाथों से पानी पीकर उपवास खोलती है। शुक्रवार को यह पर्व कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कस्बे के बाजारों में करवा चौथ को लेकर भीड़ देखने को मिली। महिलाएं बाजार में मिट्टी के करवे, दीपक व नए वस्त्र खरीद रही है।
