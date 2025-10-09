करवा चौथ पर्व: जैसलमेर में उमंग का माहौल

पति की लम्बी आयु के लिए सुहागिनों की ओर से किए जाने वाले करवा चौथ पर्व के पूर्व दिवस गुरुवार को जैसलमेर में उमंग और तैयारियों का माहौल नजर आया। बाजारों में करवों, श्रृंगार सामग्री, साड़ी, चुनरी, मेहंदी, चूडिय़ों और पूजन सामग्री की दुकानों व ठेलों पर अच्छी ग्राहकी हुई। सुहागिनें व्रत और पूजा की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं नवविवाहिताओं में इस पर्व को लेकर खास उत्साह दिखाई दे रहा है। पर्व से पहले उन्होंने हाथों पर पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों में मेंहदी लगवाई है। सर्राफा की दुकानों से लेकर ब्यूटी पार्लर तक में महिलाओं की रौनक बनी हुई है। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान रात्रि में पति के साथ चांद का दीदार और व्रत खोलने की रस्म वाले इस पर्व की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।