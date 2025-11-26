Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से कुरजां की मौत, एक घायल

आए दिन हो रही घटनाओं में प्रवासी पक्षी काल का ग्रास बन रहे हैं।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 26, 2025

जैसलमेर जिले के देगयय ओरण में बिजली की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से प्रवासी पक्षी कुरजां की मौत का सिलसिला लगातार जारी है।

पिछले एक महिने में कुरंजा,बाज सहित 13 से अधिक प्रवासी पक्षियों कि हाइटेंशन लाइन कि चपेट में आने से प्रवासी पक्षियों कि मौत हो चुकी है। बुधवार को भी देगराय ओरण में बिजली कि हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक कुरंजा पक्षियों की मौत हो गई। पक्षी प्रेमी सुमेरसिंह भाटी ने बताया कि देगराय ओरण से निकल रही बिजली की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर प्रवासी पक्षियों की मौत व घायल होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

आए दिन हो रही घटनाओं में प्रवासी पक्षी काल का ग्रास बन रहे हैं। इसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण पक्षी प्रेमियों में रोष है। जानकारी के अनुसार देगराय ओरण से हाइटेंशन की बिजली लाइन निकल रही है। देगराय ओरण व आसपास के क्षेत्र में गिद्ध, कुरजां व गोडावण निवास करते हैं। ये पक्षी रात को आसपास की पशुखेळियों व नाडियों में पानी पीने के लिए आते हैं। इस दौरान अंधेरे में बिजली के तार दिखाई नहीं देने से गिद्ध, गोडावण, कुरजां पक्षी तार में उलझ जाते हैं तथा करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है।

Updated on:

26 Nov 2025 09:01 pm

Published on:

26 Nov 2025 09:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से कुरजां की मौत, एक घायल

