हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से कुरजां की मौत, एक घायल

आए दिन हो रही घटनाओं में प्रवासी पक्षी काल का ग्रास बन रहे हैं। इसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण पक्षी प्रेमियों में रोष है। जानकारी के अनुसार देगराय ओरण से हाइटेंशन की बिजली लाइन निकल रही है। देगराय ओरण व आसपास के क्षेत्र में गिद्ध, कुरजां व गोडावण निवास करते हैं। ये पक्षी रात को आसपास की पशुखेळियों व नाडियों में पानी पीने के लिए आते हैं। इस दौरान अंधेरे में बिजली के तार दिखाई नहीं देने से गिद्ध, गोडावण, कुरजां पक्षी तार में उलझ जाते हैं तथा करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है।