हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से कुरजां की मौत, एक घायल

जैसलमेर जिले के देगयय ओरण में बिजली की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से प्रवासी पक्षी कुरजां की मौत का सिलसिला लगातार जारी है।
पिछले एक महिने में कुरंजा,बाज सहित 13 से अधिक प्रवासी पक्षियों कि हाइटेंशन लाइन कि चपेट में आने से प्रवासी पक्षियों कि मौत हो चुकी है। बुधवार को भी देगराय ओरण में बिजली कि हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक कुरंजा पक्षियों की मौत हो गई। पक्षी प्रेमी सुमेरसिंह भाटी ने बताया कि देगराय ओरण से निकल रही बिजली की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर प्रवासी पक्षियों की मौत व घायल होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
आए दिन हो रही घटनाओं में प्रवासी पक्षी काल का ग्रास बन रहे हैं। इसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण पक्षी प्रेमियों में रोष है। जानकारी के अनुसार देगराय ओरण से हाइटेंशन की बिजली लाइन निकल रही है। देगराय ओरण व आसपास के क्षेत्र में गिद्ध, कुरजां व गोडावण निवास करते हैं। ये पक्षी रात को आसपास की पशुखेळियों व नाडियों में पानी पीने के लिए आते हैं। इस दौरान अंधेरे में बिजली के तार दिखाई नहीं देने से गिद्ध, गोडावण, कुरजां पक्षी तार में उलझ जाते हैं तथा करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग