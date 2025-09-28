पांच दिन से लखा गांव में धरना, ग्रामीणों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप



गौरतलब है कि 19 सितम्बर को खेत जाते समय आम रास्ते में नीचे झूलते हाइटेंशन तारों की चपेट में आने से विरमसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में चल रहा है।घटना के बाद शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने भी जोधपुर एमडीएम अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी।रविवार को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जोधपुर अस्पताल पहुंचकर विरमसिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उधर, विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने धरना स्थल पर कहा कि जब तक विरमसिंह को न्याय नहीं मिलेगा, वे ग्रामीणों के साथ धरने पर डटे रहेंगे।