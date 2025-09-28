Patrika LogoSwitch to English

पांच दिन से लखा गांव में धरना, ग्रामीणों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप

फतेहगढ़ उपखंड के लखा गांव में हाइटेंशन तार हादसे में घायल हुए विरमसिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीणों का धरना रविवार को पांचवे दिन भी जारी रहा।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 28, 2025

फतेहगढ़ उपखंड के लखा गांव में हाइटेंशन तार हादसे में घायल हुए विरमसिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीणों का धरना रविवार को पांचवे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी, पूर्व विधायक रूपाराम, प्रधान जनकसिंह, आरएलपी नेता थानसिंह डोली और रामसिंह बोथिया समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।


गौरतलब है कि 19 सितम्बर को खेत जाते समय आम रास्ते में नीचे झूलते हाइटेंशन तारों की चपेट में आने से विरमसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में चल रहा है।घटना के बाद शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने भी जोधपुर एमडीएम अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी।रविवार को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जोधपुर अस्पताल पहुंचकर विरमसिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उधर, विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने धरना स्थल पर कहा कि जब तक विरमसिंह को न्याय नहीं मिलेगा, वे ग्रामीणों के साथ धरने पर डटे रहेंगे।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने हाइटेंशन तार डालने के दौरान गंभीर लापरवाही बरती। न कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया, न बेरिकेड, न ही सुरक्षा गार्ड लगाए गए। हादसे के बाद भी कंपनी के अधिकारियों और प्रशासन ने अब तक पीडि़त परिवार से संवाद नहीं किया है। रविवार शाम को रामसिंह बोथिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी अधिकारियों और फतेहगढ़ एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारियों से लंबी वार्ता की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। वार्ता बेनतीजा रहने पर ग्रामीणों का रोष और बढ़ गया तथा धरना स्थल पर देर रात तक बड़ी संख्या में लोग डटे रहे ओर शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी मौके पर मौजूद है।

